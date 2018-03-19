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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту двух километров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Newsru.com
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту до двух километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска, отмечен пепловый выброс на высоту до двух километров над уровнем моря. Пепловый шлейф дрейфует к северу и северо-востоку от вулкана", — говорится в сообщении.
Выбросы могут повториться, объявлен оранжевый уровень опасности: активность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты и работу аэропорта Северо-Курильска, отмечают ученые.
Вулкан Эбеко, расположенный в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского, проснулся в ноябре 2016 года, с тех пор он регулярно выбрасывает пепел. Ученые называют это нормальным явлением. Высота вулкана — 1156 метров.
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