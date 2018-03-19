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Из-за метели три рыбака не могли выбраться с острова на р. Сухая Самарка
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Из-за метели три рыбака не могли выбраться с острова на р. Сухая Самарка 

АиФ-Самара 7 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В ночь с 17 на 18 марта спасателями ПСО Новокуйбышевска помогли трём рыбакам выбраться с острова на реке Сухая Самарка, которые из-за неблагоприятных погодных условий не могли добраться до берега, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
Мужчины ушли на рыбалку утром 17 марта, а вечером, когда пришло время возвращаться домой, сильная пурга перемела путь на берег — сугробы достигали высоты около метра. Поняв, что добраться до берега самостоятельно они не смогут, рыбаки обратились за помощью к спасателям.
В 01:30 спасатели на аэроглиссере «Патруль» выехали на слияние рек Волги и Сухой Самарки, где на островах ждали помощи рыбаки. Видимость на реке была меньше 15 метров, сильная метель не давала возможности быстро ориентироваться на месте. Спасатели нашли мужчин на одном из островов на реке Сухая Самарка, ближе к левому берегу.
Мужчин доставили на правый берег в село Лбище, где находился припаркованный автомобиль рыбаков. В 03:30 спасательные работы были завершены.
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