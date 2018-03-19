Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки из-за волн, которые могут достигать девяти метров в высоту, сообщает краевой главк МЧС. Руководителям судоходных компаний спасатели рекомендовали принять меры повышенной предосторожности. Как ранее информировали синоптики, к берегам Камчатки подходит охотоморской циклон, который начнёт оказывать влияние на южные районы полуострова уже предстоящей ночью. Там ожидаются сильные снег и ветер, метели. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21 марта.