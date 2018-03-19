Под Тольятти ВАЗ-2112 врезался в Volvo, один человек погиб, три пострадали

В пятницу, 16 марта, вечером, в Ставропольском районе на 847 километре трассы М5 «Урал», в районе села Большая Рязань произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области При столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2112 с грузовиком Volvo погиб пассажир «двенадцатой» и ещё три человека пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. В 19:45 для деблокирования погибшего на место ДТП выехали спасатели ПСО Тольятти . В 20:45 аварийно-спасательные работы были завершены. Причина ДТП устанавливается.