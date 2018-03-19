Ещё
Под Тольятти ВАЗ-2112 врезался в Volvo, один человек погиб, три пострадали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Тольятти ВАЗ-2112 врезался в Volvo, один человек погиб, три пострадали 

АиФ-Самара 7 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В пятницу, 16 марта, вечером, в Ставропольском районе на 847 километре трассы М5 «Урал», в районе села Большая Рязань произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
При столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2112 с грузовиком Volvo погиб пассажир «двенадцатой» и ещё три человека пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.
В 19:45 для деблокирования погибшего на место ДТП выехали спасатели ПСО Тольятти. В 20:45 аварийно-спасательные работы были завершены.
Причина ДТП устанавливается.
АиФ-Самара: последние новости
В Сызрани начата доследственная проверка по факту гибели людей на пожаре В Самаре 89 пожарных три часа тушили здание автосервиса на ул. Авроры На перегоне «Курумоч-Мастрюково» автомобиль столкнулся с электропоездом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»617
Еще одна страна вышлет российских дипломатов492
ЕС поддержал наказание России102
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина294
Панин опубликовал голое селфи c барышней54
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение