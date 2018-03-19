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МЧС предупредило жителей Камчатки о шторме с гигантскими волнами
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МЧС предупредило жителей Камчатки о шторме с гигантскими волнами 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки из-за волн, которые могут достигать девяти метров в высоту, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МЧС.
"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 20 марта 2018 года ожидается опасное волнение высотой 8 — 9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря в районе 11310 (прибрежная акватория Алеутского района), 21 марта в первой половине ночи явление распространится в район 11290 (Берингово море)", — говорится в сообщении.
Как отмечается, руководителям судоходных компаний спасатели рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.
Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки из-за волн высотой до 12 метров объявили штормовое предупреждение.
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