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В Орловском районе сгорел жилой дом
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В Орловском районе сгорел жилой дом 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Пожар в деревне Паюсово Орловского района произошёл накануне, 19 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть ЦУКС в 12.20. С огнём боролись силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли. Дом выгорел изнутри.
Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту возгорания ведётся дознание.
Сообщение В Орловском районе сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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