В Орловском районе сгорел жилой дом

Пожар в деревне Паюсово Орловского района произошёл накануне, 19 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть ЦУКС в 12.20. С огнём боролись силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли. Дом выгорел изнутри.

Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту возгорания ведётся дознание.