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В Нарышкино пожарные потушили жилой дом
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В Нарышкино пожарные потушили жилой дом 

РИА 57 8 часов назад
Фото: РИА 57
Возгорание в Урицком районе Орловской области произошло накануне, 18 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме посёлка Нарышкино поступило в дежурную часть в 15.19. В ликвидации пожара принимали участие сотрудники Орловского территориального пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты, ведётся дознание.
Сообщение В Нарышкино пожарные потушили жилой дом появились сначала на РИА 57.
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