В Нарышкино пожарные потушили жилой дом

Сообщение о пожаре в жилом доме посёлка Нарышкино поступило в дежурную часть в 15.19. В ликвидации пожара принимали участие сотрудники Орловского территориального пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты, ведётся дознание.