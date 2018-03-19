Возгорание в Урицком районе Орловской области произошло накануне, 18 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме посёлка Нарышкино поступило в дежурную часть в 15.19. В ликвидации пожара принимали участие сотрудники Орловского территориального пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты, ведётся дознание.
Сообщение В Нарышкино пожарные потушили жилой дом появились сначала на РИА 57.