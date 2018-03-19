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В американском штате Техас произошел взрыв
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В американском штате Техас произошел взрыв 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
В американском городе Остин (штат Техас) произошел взрыв. По данным Twitter городской полиции, в результате ЧП пострадали двое мужчин, они находятся в больнице. Других подробностей о состоянии их здоровья и причинах взрыва пока не сообщается.
Спецслужбы оцепили район происшествия, а полиция призвала жителей города избегать район. Напомним, это уже не первое подобное ЧП в штате. Ранее сообщалось о трех случаях взрыва посылок в Остин за месяц. В результате инцидентов два человека погибли, еще двое получили ранения.
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