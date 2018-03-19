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В Японии паром с 500 пассажирами налетел на маяк
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В Японии паром с 500 пассажирами налетел на маяк 

Свободная пресса 8 часов назад
Пассажирский паром в Японии налетел на маяк и не может продолжать движение. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo, пассажирский паром «Фукуока-2» столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю. О пострадавших не сообщается.
Паром блокирован и до сих пор и не может продолжать движение, поскольку ему на винт намоталась цепь, фиксировавшая плавучий маяк. На борту судна более 500 человек. Столкновение произошло из-за того, что паром в условиях довольно сильного волнения маневрировал, пытаясь сблизиться с санитарным катером. Он должен был взять на борт внезапно заболевшего пассажира.
Ранее «СП» писала о том, что в Мексике в результате взрыва на пароме пострадали 25 человек. Паром следовал от острова Косумель в Карибском море до порта города Плая-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо. Взрыв раздался, когда люди уже сходили с судна. 25 человек пострадали при взрыве, к счастью, ранения не угрожают их жизни. По данным экстренных служб, среди пострадавших 20 мексиканцев, три канадца и два американца.
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