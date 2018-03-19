В Японии паром с 500 пассажирами налетел на маяк

Пассажирский паром в Японии налетел на маяк и не может продолжать движение. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo, пассажирский паром «Фукуока-2» столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю. О пострадавших не сообщается.

Паром блокирован и до сих пор и не может продолжать движение, поскольку ему на винт намоталась цепь, фиксировавшая плавучий маяк. На борту судна более 500 человек. Столкновение произошло из-за того, что паром в условиях довольно сильного волнения маневрировал, пытаясь сблизиться с санитарным катером. Он должен был взять на борт внезапно заболевшего пассажира.