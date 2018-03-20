Дороги в аэропорт Норильска открыты для транспорта после метели 

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель — основной на севере Красноярского края, — закрытые вечером в понедельник из-за метели, открыты для движения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.
С 19:00 (15:00 мск) понедельника в Норильске из-за сильного ветра и метели действует штормовое предупреждение.
"Федеральная автодорога А-382 «Дудинка-Алыкель» и краевая автодорога Норильск — Алыкель открыта для всех видов транспорта Аэропорт Алыкель работает по регламенту, задержки авиарейсов нет", — говорится в сообщении.
Норильск — крупнейший город на севере Красноярского края с населением около 150 тыс. человек. Аэропорт является основным транспортным узлом, связывающим город и Таймырский район с остальными регионами страны.