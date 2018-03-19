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Дороги в аэропорт Норильска открыты для движения транспорта
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Дороги в аэропорт Норильска открыты для движения транспорта 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель, основную воздушную гавань севера Красноярского края, закрытые из-за метели в воскресенье, открыты для движения транспорта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по краю.
Штормовое предупреждение объявили на севере региона утром в воскресенье. Из-за метели перекрыли междугородные трассы.
"В 07:50 (03:50 мск) федеральная автодорога А-382 Дудинка — Алыкель и краевая автодорога Норильск — Алыкель" открыта для всех видов транспорта. Аэропорт Алыкель работает по регламенту", — сообщили в МЧС.
По данным управления по ГО и ЧС администрации Норильска, штормовое предупреждение сохраняется в понедельник, видимость на дорогах до двух километров.
Аэропорт Алыкель — расположен примерно в 40 километрах от Норильска и Дудинки, через него осуществляется связь севера Красноярского края, где живут около 200 тыс. человек, с большой землей.
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