Дороги в аэропорт Норильска открыты для движения транспорта

Штормовое предупреждение объявили на севере региона утром в воскресенье. Из-за метели перекрыли междугородные трассы.

"В 07:50 (03:50 мск) федеральная автодорога А-382 Дудинка — Алыкель и краевая автодорога Норильск — Алыкель" открыта для всех видов транспорта. Аэропорт Алыкель работает по регламенту", — сообщили в МЧС.

По данным управления по ГО и ЧС администрации Норильска, штормовое предупреждение сохраняется в понедельник, видимость на дорогах до двух километров.

Аэропорт Алыкель — расположен примерно в 40 километрах от Норильска и Дудинки, через него осуществляется связь севера Красноярского края, где живут около 200 тыс. человек, с большой землей.