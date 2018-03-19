В Японии пассажирский паром налетел на маяк

Японии на выходе из порта Акаси пассажирский паром «Фукуока-2» столкнулся с 10-метровым плавучим маяком. Как сообщает ТАСС, на борту судна находится 509 пассажиров и членов команды. Спасатели начали их эвакуацию.

Большое судно не может продолжать движение, так как ему на винт намоталась цепь от маяка.

Столкновение 8тонным маяком произошло, когда паром пытался сблизиться с санитарным катером, который должен был взять на борт внезапно заболевшего пассажира. Из-за сильного волнения на море экипажу не удалось благополучно пристыковаться, и произошло столкновение.