Два дома горели в Нижегородской области 20 марта

Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, в 07:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании дома в райцентре Красные Баки. В результате пожара сгорел оконный блок на общей площади 3 кв. м. На место происшествия были направлены четыре экипажа спасателей в составе 14 человек.

В 13:52 стало известно о загорании дома в Сергачском районе. Огнем было повреждено чердачное помещение на площади 6 кв. м. В тушении пожара были задействованы 12 человек и три единицы техники.