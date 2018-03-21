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Два дома горели в Нижегородской области 20 марта
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Два дома горели в Нижегородской области 20 марта 

Newsroom24 21 марта 2018
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, в 07:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании дома в райцентре Красные Баки. В результате пожара сгорел оконный блок на общей площади 3 кв. м. На место происшествия были направлены четыре экипажа спасателей в составе 14 человек.
В 13:52 стало известно о загорании дома в Сергачском районе. Огнем было повреждено чердачное помещение на площади 6 кв. м. В тушении пожара были задействованы 12 человек и три единицы техники.
Напомним, 64-летний мужчина погиб на пожаре в райцентре Павлово.
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Жилой дом и баня сгорели минувшей ночью в Нижегородской области МЧС переведено в режим повышенной готовности в Нижегородской области 8 пожаров произошли в Нижегородской области 19 марта
 Ещё 4 источника 
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