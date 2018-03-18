Ещё
Боевики обстреляли Дамаск и его окрестности пять раз за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики обстреляли Дамаск и его окрестности пять раз за сутки 

РИА Новости 3 часа назад
РИА НОВОСТИ. ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ДАМАСК И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ ОБСТРЕЛЯНЫ БОЕВИКАМИ 5 РАЗ, ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ ВЫПУЩЕНЫ 10 МИН, РАНЕНЫ 13 ЖИТЕЛЕЙ, ЕСТЬ РАЗРУШЕНИЯ — МО РФ
РИА Новости: последние новости
В Киргизии люди пешком переходят 50-метровую снежную лавину на трассе На острове Кижи впервые открыли избирательный участок В частном доме в Чечене взорвался газ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве115
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина252
Актер Добронравов госпитализирован32
Путин получил первое поздравление с победой на выборах15
ЦИК: Путин лидирует на выборах1800
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение