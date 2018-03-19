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Грозу спрогнозировали синоптики на Кубани
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Грозу спрогнозировали синоптики на Кубани 

АиФ — Юг 4 часа назад
Фото: АиФ – Юг
При этом воздух прогреется до 20-и градусов тепла.
19 марта на всей территории Краснодарского края ожидаются дожди, местами с грозами. По-прежнему сохранится сильный ветер, местами его порывы будут достигать 23 метра в секунду.
АиФ — Юг: последние новости
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