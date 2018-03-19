Шесть мобильных пунктов обогрева развернуты на трассах Дона из-за непогоды

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, по одному пункту обогрева развернуто в Тарасовском, Каменском , Миллеровском и Октябрьском районах, два — в Красносулинском районе.

Неблагоприятные погодные условия (снег и дождь) стали причиной ограничения с 17.38 18 марта пассажирского транспорта на участке трассы М-4 «Дон» с 777-го по 1026-й километр.

Для мониторинга обстановки на дорогах региона привлечен оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов пожарной охраны в Тарасовском, Октябрьском, Миллеровском и Красносулинском районах.