В МЧС не подтвердили информацию о задымлении в ТРЦ «Рио»

Информация о задымлении в торгово-развлекательном комплексе на юго-западе столицы не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«Проверка торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на ул. Большая Черемушкинская, д. 1 не подтвердила информацию о задымлении. В здании очагов пожарной опасности не обнаружено», — сказал собеседник агентства.