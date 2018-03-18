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В МЧС не подтвердили информацию о задымлении в ТРЦ «Рио»
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В МЧС не подтвердили информацию о задымлении в ТРЦ «Рио» 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Москва24
Информация о задымлении в торгово-развлекательном комплексе на юго-западе столицы не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«Проверка торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на ул. Большая Черемушкинская, д. 1 не подтвердила информацию о задымлении. В здании очагов пожарной опасности не обнаружено», — сказал собеседник агентства.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что из здания ТРЦ «Рио», который располагается по указанному адресу, эвакуированы люди из-за задымления на первом этаже.
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