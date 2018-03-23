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На предстоящие выходные на Кубани ожидаются дождь, гроза и мокрый снег
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На предстоящие выходные на Кубани ожидаются дождь, гроза и мокрый снег 

Новая Кубань 59 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня пасмурно, в большинстве районов ожидаются дожди, местами в виде мокрого снега, на дорогах гололед. Утром и ночью туман. Температура воздуха ночью 0°С, -5°С, при прояснении по северной половине и предгорьям до -8°С, днем 2-7°С тепла, по югу потеплеет до 9°С.
На Черноморском побережье временами дождь, по югу побережья местами сильные осадки, туман, в горной части налипание мокрого снега, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра. Температура воздуха ночью 3-8°С тепла, по северу побережья отметки термометров опустятся до -2°С, днем +5-10°С, по югу местами до +14°С, в МО Сочи до +20°С.
В Краснодаре днем +6°С, весь день в краевой столице будет идти дождь. Осадки прогнозируются вплоть до следующей недели.
В целом по краю аналогичная погода: дожди, мокрый снег, грозы, гололед на дорогах. Температура воздуха ночью 2-7°С тепла, по северу местами до -1°С, днем по северу +2-7°С, по югу +7-12°.
Новая Кубань: последние новости
В Краснодаре из-за возгорания площадью 2 кв. м. эвакуировали торговый центр В Сочи горел дом площадью 250 квадратных метров В Успенском районе горит цех по производству цинка
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