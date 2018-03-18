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Две женщины погибли при сильном пожаре в Новомичуринске
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Две женщины погибли при сильном пожаре в Новомичуринске 

АиФ Рязань 7 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 18 марта в МЧС поступила информация о пожаре в городе Новомичуринске Пронского района, сообщает пресс-служба Главного управления. В результате возгорания повреждена кухня в одной из квартир пятиэтажного дома. На пожаре погибли две женщины — 64 и 37 лет. Кроме того, пострадал 68-летний мужчина.
Боролись с огнем десять человек личного состава Государственной противопожарной службы и частной пожарной охраны.
В настоящее время по факту обнаружения трупов Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит устновить точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства произошедшего.
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