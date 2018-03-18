Две женщины погибли при сильном пожаре в Новомичуринске

Днем 18 марта в МЧС поступила информация о пожаре в городе Новомичуринске Пронского района, сообщает пресс-служба Главного управления. В результате возгорания повреждена кухня в одной из квартир пятиэтажного дома. На пожаре погибли две женщины — 64 и 37 лет. Кроме того, пострадал 68-летний мужчина. Боролись с огнем десять человек личного состава Государственной противопожарной службы и частной пожарной охраны. В настоящее время по факту обнаружения трупов Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит устновить точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства произошедшего.