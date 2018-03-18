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В Самаре экстренно приземлился самолет из Москвы в Ульяновск
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В Самаре экстренно приземлился самолет из Москвы в Ульяновск 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 18 марта, аэропорту Курумоч пришлось внепланово принять рейс перевозчика «ЮТэйр». Самолет Москва — Ульяновск совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий. Об этом 63.ru сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
— Самолет приземлился в 16:28 на запасном аэродроме. Воздушная гавань Ульяновска не могла принять борт из-за сильного ветра, — пояснил представитель надзорного ведомства.
Капитан воздушного судна принял решение сесть в ближайшем аэропорту и переждать непогоду. На борту в этот момент был 61 пассажир. Два часа они провели в здании самарской воздушной гавани. В 18:20 рейс продолжил путь в Ульяновск.
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