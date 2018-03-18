В Самаре экстренно приземлился самолет из Москвы в Ульяновск

В воскресенье, 18 марта, аэропорту Курумоч пришлось внепланово принять рейс перевозчика «ЮТэйр» . Самолет Москва Ульяновск совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий. Об этом 63.ru сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

— Самолет приземлился в 16:28 на запасном аэродроме. Воздушная гавань Ульяновска не могла принять борт из-за сильного ветра, — пояснил представитель надзорного ведомства.

Капитан воздушного судна принял решение сесть в ближайшем аэропорту и переждать непогоду. На борту в этот момент был 61 пассажир. Два часа они провели в здании самарской воздушной гавани. В 18:20 рейс продолжил путь в Ульяновск.