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Смертельная авария на трассе в Башкирии: погибла женщина и двое маленьких детей
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Смертельная авария на трассе в Башкирии: погибла женщина и двое маленьких детей 

ufa1.ru 7 часов назад
В Благовещенском районе на 55 километре трассы Уфа-Янаул произошла смертельная авария, которая унесла жизни троих человек.
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