Ещё
Пять пожаров произошли в Нижегородской области 18 марта
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Пять пожаров произошли в Нижегородской области 18 марта
Newsroom24
4 часа назад
Фото:
Newsroom24
Комментарии
Об этом сообщает пресс-служба
ГУ МЧС России
по региону
В огне пострадали 2 дома и 3 строения.
Среди причин пожаров — нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, неисправность печей.
Newsroom24: последние новости
Жилой дом и баня сгорели минувшей ночью в Нижегородской области
Пробки сковали Нижний Новгород вечером 15 марта
Toyota Camry сгорела на Бору ночью 15 марта
Ещё 3 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
586
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
492
ЕС поддержал наказание России
86
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
283
Панин опубликовал голое селфи c барышней
54
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика
Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика
Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика
Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение