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Пять пожаров произошли в Нижегородской области 18 марта
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Пять пожаров произошли в Нижегородской области 18 марта 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону
В огне пострадали 2 дома и 3 строения.
Среди причин пожаров — нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, неисправность печей.
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