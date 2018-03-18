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Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы
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Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома в столичном районе Митино, передает сетевое издание m24.ru.
Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС РФ по городу.
"Произошел пожар в трехкомнатной квартире по адресу: Ангелов переулок, дом 2. Возгорание происходило на площади 5 квадратных метров. К сожалению, рядом с очагом возгорания обнаружен погибший", — сказал представитель пресс-служба.
В настоящее время пожар ликвидирован. Причины возникновения пожара выясняются.
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 Ещё 2 источника 
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