Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы

Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома в столичном районе Митино, передает сетевое издание m24.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС РФ по городу.

"Произошел пожар в трехкомнатной квартире по адресу: Ангелов переулок, дом 2. Возгорание происходило на площади 5 квадратных метров. К сожалению, рядом с очагом возгорания обнаружен погибший", — сказал представитель пресс-служба.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины возникновения пожара выясняются.