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В Зауралье ждут сильные осадки и штормовой ветер
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В Зауралье ждут сильные осадки и штормовой ветер 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
Ночью 18 марта и утром 19 марта в Зауралье заметно ухудшатся погодные условия, сообщают в областном ГУ МЧС.
По прогнозу синоптиков ожидается сильный снегопад, местами мокрый снег. На дорогах возможны метель и гололед. Ветер прогнозируется южный, а днём северо-западный 9-14 м/с, с порывами до 20-25 м/с.
В региональном управлении МЧС России пояснили, что из-за неблагоприятных погодных условий высока вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывы линий электропередач, увеличение количества ДТП, повреждение различных конструкций, в том числе рекламных щитов, крыш домов.
Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать скоростной режим на дорогах или отказаться от передвижения на дальние расстояния. При возникновении происшествий или ЧС связаться с дежурной службой экстренного реагирования по телефону 101 или 112 в городе Кургане.
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