В Зауралье ждут сильные осадки и штормовой ветер

Ночью 18 марта и утром 19 марта в Зауралье заметно ухудшатся погодные условия, сообщают в областном ГУ МЧС

По прогнозу синоптиков ожидается сильный снегопад, местами мокрый снег. На дорогах возможны метель и гололед. Ветер прогнозируется южный, а днём северо-западный 9-14 м/с, с порывами до 20-25 м/с.

В региональном управлении МЧС России пояснили, что из-за неблагоприятных погодных условий высока вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывы линий электропередач, увеличение количества ДТП, повреждение различных конструкций, в том числе рекламных щитов, крыш домов.