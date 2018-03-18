Порывы ветра до 27 метров в секунду: в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Тюменской области в понедельник, 19 марта, будет властвовать непогода. В регионе ждут сильные снегопады и ветер.

— По информации гидрометцентра, местами будет идти очень сильный снег, метель, порывы ветра будут достигать 22-27 метров в секунду, возможен гололед, а на дорогах — снежные заносы, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС

В ведомстве ожидают, что из-за непогоды увеличится количество аварий на теплосетях и системах электроснабжения, и количество ДТП.

Людям рекомендуют по возможности избегать выходов на свежий воздух. Если вам все же пришлось выйти на улицу, то лучше держаться подальше от рекламных щитов, а при внезапной непогоде прятаться в подземных переходах или зданиях, но не у стен — там возможен сход снега с крыши. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните в МЧС России по телефону: 101.