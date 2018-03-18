Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на 19 марта

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков передали в Алтайскому крае на понедельник, 19 марта.

По данным регионального управления МЧС, погода испортится во второй половине дня. В западных районах пройдет дождь и мокрый снег, ветер усилится до 22 м/с. В восточных районах возможен туман, гололедица. Днем температура поднимется до +7 градусов, по югу до +13 градусов.