Ещё
Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на 19 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на 19 марта 

АиФ — Алтай 10 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков передали в Алтайскому крае на понедельник, 19 марта.
По данным регионального управления МЧС, погода испортится во второй половине дня. В западных районах пройдет дождь и мокрый снег, ветер усилится до 22 м/с. В восточных районах возможен туман, гололедица. Днем температура поднимется до +7 градусов, по югу до +13 градусов.
Вероятны аварии на объектах энергетики, наиболее неблагоприятная обстановка в Ключевском, Суетском, Табунском и Панкрушихинском районах. Плюсовая температура приведет к интенсивному снеготаянию, возможны локальные подтопления в низменных участках. Также будет осложнена ситуация на дорогах.
АиФ — Алтай: последние новости
В Алтайском крае произошло землетрясение интенсивностью 5,2 баллов В Барнауле подросток, снимавший избиение школьницы, попал в реанимацию СЛИШКОМ большая грудь убила американскую порнозвезду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве143
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина267
Путин получил первое поздравление с победой на выборах30
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение