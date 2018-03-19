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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, в первый день рабочей недели ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также гололед, метели и снежные заносы. Прогнозируются аварии на объектах энергетики и повреждения крыш домов.
Традиционно спасатели просят жителей региона не стоять под шаткими конструкциями: рекламными щитами, остановками, деревьями и т.д, а также убрать с балконов все, что может унести ветер.
Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, а также не парковаться под шаткими конструкциями. Также рекомендуется не работать на открытом воздухе.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи МЧС просит жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».
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