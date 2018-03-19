В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

По данным ведомства, в первый день рабочей недели ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также гололед, метели и снежные заносы. Прогнозируются аварии на объектах энергетики и повреждения крыш домов.

Традиционно спасатели просят жителей региона не стоять под шаткими конструкциями: рекламными щитами, остановками, деревьями и т.д, а также убрать с балконов все, что может унести ветер.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, а также не парковаться под шаткими конструкциями. Также рекомендуется не работать на открытом воздухе.