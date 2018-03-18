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Человек пострадал при пожаре в Сергиево‑Посадском районе
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Человек пострадал при пожаре в Сергиево‑Посадском районе 

РИАМО 13 часов назад
Фото: РИАМО
Пожар произошел в дачном доме в СНТ Ивашково Сергиево-Посадского района Подмосковья, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Семнадцатого марта в 17:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, СНТ Ивашково.
«В 20:25 ликвидация. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.
В тушении пожара в дачном доме в СНТ принимали участие 14 человек и четыре единицы техники.
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