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Штормовой ветер и снег ожидаются 19 марта в Курганской и Челябинской областях
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Штормовой ветер и снег ожидаются 19 марта в Курганской и Челябинской областях 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Газета 45
ТАСС, 18 марта. Сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25 м/с ожидаются на территории Курганской и Челябинской областей в понедельник, 19 марта. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС России.
"По прогнозу синоптиков, ночью и утром 19 марта по Курганской области ожидаются умеренные, местами сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед, метели, на дорогах снежные заносы. Ветер 9-14 м/с, порывы до 20-25 м/с", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Курганской области.
В соседней Челябинской области уже вечером 18 марта ожидается сильный и очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица, местами метели, на дорогах снежные заносы. «Ночью и днем 19 марта ожидается усиление ветра до 20-25 м/с», — отмечается в сообщении южноуральского управления МЧС России.
В связи с этим в данных регионах повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередачи, ДТП, обрушения рекламных щитов, а также падения деревьев и повреждение кровли зданий.
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