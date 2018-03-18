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На острове Кижи впервые открылся избирательный участок
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На острове Кижи впервые открылся избирательный участок 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
Избирательный участок впервые открылся на острове Кижи, раньше здесь было организовано досрочное голосование. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Карелии.
На острове нет постоянных жителей, которые были бы там зарегистрированы. Но каждый день свои профессиональные обязанности выполняют сотрудники музея-заповедника «Кижи», Росгвардии, МЧС, в среднем от 40 до 50 человек. Они, а также туристы, посещающие заповедный остров зимой, смогут исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.
В списки внесены 78 человек. Все они заранее подали заявления через порталы государственных услуг и избирательные комиссии.
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