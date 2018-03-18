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В Пензенской области спасатели выезжали на ликвидацию ДТП с участием «Нивы» и фуры
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В Пензенской области спасатели выезжали на ликвидацию ДТП с участием «Нивы» и фуры 

PNZdrive 14 часов назад
Фото: PNZdrive
В Городищенском районе Пензенской области накануне вечером, 17 марта, спасатели МЧС выезжали на место столкновения внедорожника и многотонной фуры.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, столкновение автомобиля «Нива Шеврале» и фуры зафиксировали на 674 километре трассы М-5 Урал.
«В результате дорожно-транспортного происшествия имеется пострадавший. Для ликвидации последствий аварии от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три спасателя и одна единица техники», — добавили в пресс-службе регионального МЧС.
Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает автомобилистам о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Ведь от этого зависит здоровье и жизни других людей.
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