В Пензенской области спасатели выезжали на ликвидацию ДТП с участием «Нивы» и фуры 

В Городищенском районе Пензенской области накануне вечером, 17 марта, спасатели МЧС выезжали на место столкновения внедорожника и многотонной фуры.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, столкновение автомобиля «Нива Шеврале» и фуры зафиксировали на 674 километре трассы М-5 Урал.
«В результате дорожно-транспортного происшествия имеется пострадавший. Для ликвидации последствий аварии от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три спасателя и одна единица техники», — добавили в пресс-службе регионального МЧС.
Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает автомобилистам о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Ведь от этого зависит здоровье и жизни других людей.