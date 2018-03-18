Массовая авария произошла на Северо-Западе Челябинска

Авария с участием пяти легковых автомобилей произошла на Северо-Западе Челябинска 18 марта, информацию об этом подтвердили в пресс-центре регионального ГУ МЧС

По данным ведомства, ДТП в районе пересечения Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля случилось около 11 часов.

«Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от МЧС 4 человека и 1 единица техники», — пояснили в пресс-центре.

Челябинцы в соцсети поделились фотографией с места происшествия. На снимке видно, что кроме сотрудников МЧС помощь пострадавшим оказывают две бригады медиков. Обстоятельства аварии и количество пострадавших уточняются.

Напомним, около 2 часов ночи на Северо-Западе Челябинска произошла ещё одна авария: по словам очевидцев, нетрезвый водитель при попытке уйти от полиции превысил скорость, машина вылетела с дороги, врезалась в столб и опрокинулась на крышу.