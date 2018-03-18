В Болхове рано утром сгорела хозпостройка

Пожар на переулке Ленинском Болхова произошёл сегодня ночью, 18 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть ПСЧз14 в 05.29. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Болховского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты.