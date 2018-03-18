Ещё
В Болхове рано утром сгорела хозпостройка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Болхове рано утром сгорела хозпостройка 

РИА 57 15 часов назад
Фото: РИА 57
Пожар на переулке Ленинском Болхова произошёл сегодня ночью, 18 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть ПСЧз14 в 05.29. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Болховского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты.
Сообщение В Болхове рано утром сгорела хозпостройка появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Камеры на дорогах: ГИБДД опубликовала список В Орле завершились «полицейские» акции для женщин В Верховском районе сгорела хозпостройка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве170
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах41
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение