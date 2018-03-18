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На грани выживания: в южноафриканском Кейптаун может закончиться вода
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На грани выживания: в южноафриканском Кейптаун может закончиться вода 

Sputnik Узбекистан 17 часов назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Сильнейшая за 100 лет засуха три года подряд истощает городские водохранилища. Если ситуацию не удастся в корне переломить, то 9 июля водопроводные краны окончательно пересохнут и около четырех миллионов жителей города окажутся в эпицентре гуманитарной катастрофы.
"Нулевой день" — так власти ЮАР обозначали момент, когда самый масштабный экологический кризис в мире может вылиться в трагедию. В мирное время еще ни один мегаполис планеты не оставался без запасов воды. Южноафриканскому Кейптауну, второму по величине городу страны, грозит стать первым.
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