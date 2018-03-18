На грани выживания: в южноафриканском Кейптаун может закончиться вода

Сильнейшая за 100 лет засуха три года подряд истощает городские водохранилища. Если ситуацию не удастся в корне переломить, то 9 июля водопроводные краны окончательно пересохнут и около четырех миллионов жителей города окажутся в эпицентре гуманитарной катастрофы.