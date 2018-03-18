Порядка 25 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах

Причины отмены 9 вылетов из московских аэропортов «Домодедово» «Внуково» остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс. Расписание», по состоянию на 8.10 мск в столичных аэропортах задерживают 16 рейсов: 4 вылета из аэропорта «Внуково», 6 рейсов из «Домодедово» и еще 6 — из «Шереметьево» . Кроме того, 9 вылетов из аэропортов «Домодедово» и «Внуково» были полностью отменены.

При этом данные о рейсах в столичном аэропорту «Жуковский» не приводятся. Причины задержки и отмены вылетов также остаются неизвестными.