Порядка 25 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах 

Причины отмены 9 вылетов из московских аэропортов «Домодедово» и «Внуково» остаются неизвестными.
Согласно электронному табло на сайте «Яндекс. Расписание», по состоянию на 8.10 мск в столичных аэропортах задерживают 16 рейсов: 4 вылета из аэропорта «Внуково», 6 рейсов из «Домодедово» и еще 6 — из «Шереметьево». Кроме того, 9 вылетов из аэропортов «Домодедово» и «Внуково» были полностью отменены.
При этом данные о рейсах в столичном аэропорту «Жуковский» не приводятся. Причины задержки и отмены вылетов также остаются неизвестными.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что 18 марта в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильных холодов.