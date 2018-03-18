Четырнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса под Краснодаром

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Краснодарском крае . Ранения получили 14 человек, обошлось без жертв. Об этом сообщил Life. ДТП зафиксировали в Северском районе в поселке городского типа Ильский . В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Назначены медицинская и автотехническая экспертизы. Накануне стало известно, что следователи назначили проверку по факту аварии на километре Киевского шоссе в Москве . На дороге столкнулись автобус и грузовик. Ранения получили девять человек, в том числе шесть детей. Одну женщину пришлось госпитализировать с помощью вертолета. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за неправильного маневра по вине водителя автобуса.