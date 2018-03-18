Четырнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса под Краснодаром 

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Краснодарском крае. Ранения получили 14 человек, обошлось без жертв. Об этом сообщил Life.
ДТП зафиксировали в Северском районе в поселке городского типа Ильский. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Назначены медицинская и автотехническая экспертизы.
Накануне стало известно, что следователи назначили проверку по факту аварии на километре Киевского шоссе в Москве. На дороге столкнулись автобус и грузовик.
Ранения получили девять человек, в том числе шесть детей. Одну женщину пришлось госпитализировать с помощью вертолета. По предварительным данным, ДТП могло произойти
из-за неправильного маневра по вине водителя автобуса.