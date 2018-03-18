Ещё
ЦИК обнародовал первые данные о явке в самых восточных регионах России
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
ЦИК обнародовал первые данные о явке в самых восточных регионах России
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
На Камчатке явка составила 31%, в
Магаданской области
— почти 28%, на Сахалине — 29%. Таковы данные на 12 часов по местному времени.
Говорит Москва: последние новости
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Самарой
В США при крушении истребителя погибли два пилота
В Томске горит торговый центр
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
149
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам
172
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов
260
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы
266
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман
160
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия
Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина
Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика
Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа
В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире
Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес
Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире
Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода
Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение