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ЦИК обнародовал первые данные о явке в самых восточных регионах России
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ЦИК обнародовал первые данные о явке в самых восточных регионах России 

Говорит Москва 1 час назад
На Камчатке явка составила 31%, в Магаданской области — почти 28%, на Сахалине — 29%. Таковы данные на 12 часов по местному времени.
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