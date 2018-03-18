Пожар в деревне Русский Брод произошёл накануне, 17 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании в Верховском районе поступило в дежурную часть ПСЧ-15 в 12.30. Прибывшие на место происшествия сотрудники Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что горит хозяйственная постройка. Возгорание было ликвидировано.
Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.
Сообщение В Верховском районе сгорела хозпостройка появились сначала на РИА 57.