В Верховском районе сгорела хозпостройка

Сообщение о возгорании в Верховском районе поступило в дежурную часть ПСЧ-15 в 12.30. Прибывшие на место происшествия сотрудники Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что горит хозяйственная постройка. Возгорание было ликвидировано.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.