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В Верховском районе сгорела хозпостройка
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В Верховском районе сгорела хозпостройка 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Пожар в деревне Русский Брод произошёл накануне, 17 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании в Верховском районе поступило в дежурную часть ПСЧ-15 в 12.30. Прибывшие на место происшествия сотрудники Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что горит хозяйственная постройка. Возгорание было ликвидировано.
Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.
Сообщение В Верховском районе сгорела хозпостройка появились сначала на РИА 57.
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