В Охотском море у корабля вышло из строя рулевое устройство

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 17 марта. / ТАСС /. Плавзавод «Петр Богданов» дрейфует в Охотском море у берегов Камчатки из-за того, что у судна вышло из строя рулевое устройство. На борту находятся 64 человека, угрозы судну и экипажу нет, сообщили ТАСС в субботу в камчатском Морском спасательном подцентре.

"В Охотском море на западном побережье Камчатки [находится] небольшой плавзавод «Петр Богданов», вышло из строя рулевое устройство. Экипаж 64 человека. К ним идет спасатель «Преданный», подойдет где-то к 11:00 по московскому времени 18 числа", — сказал собеседник.

Он уточнил, что там, где находится судно, западный ветер скоростью до 20 метров в секунду, волны. «Но пока судну ничего не угрожает. Также есть необходимые запасы», — добавил представитель ведомства.