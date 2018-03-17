Ещё
В Охотском море у корабля вышло из строя рулевое устройство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Охотском море у корабля вышло из строя рулевое устройство 

ТАСС 10 часов назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Плавзавод «Петр Богданов» дрейфует в Охотском море у берегов Камчатки из-за того, что у судна вышло из строя рулевое устройство. На борту находятся 64 человека, угрозы судну и экипажу нет, сообщили ТАСС в субботу в камчатском Морском спасательном подцентре.
"В Охотском море на западном побережье Камчатки [находится] небольшой плавзавод «Петр Богданов», вышло из строя рулевое устройство. Экипаж 64 человека. К ним идет спасатель «Преданный», подойдет где-то к 11:00 по московскому времени 18 числа", — сказал собеседник.
Он уточнил, что там, где находится судно, западный ветер скоростью до 20 метров в секунду, волны. «Но пока судну ничего не угрожает. Также есть необходимые запасы», — добавил представитель ведомства.
ТАСС: последние новости
Жильцов многоэтажного дома в Омске эвакуировали из-за хлопка газа Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Якутии Свыше 400 км пути намерены отремонтировать на Забайкальской железной дороге в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»173
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию10
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам209
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов286
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение