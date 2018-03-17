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20 человек эвакуировали спасатели с пожара в Гусь-Хрустальном
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20 человек эвакуировали спасатели с пожара в Гусь-Хрустальном 

ТВ-МИГ 10 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса izevsk-news.ru  Сообщение о пожаре в Гусь-Хрустальном поступило в службу МЧС 17 марта в 17:02. Загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме.
Прибыв на место, спасатели эвакуировали 20 жителей дома, а еще четверых, среди которых были дети пришлось спасть уже из задымленного подъезда.
Хозяйка квартиры, 39-летняя женщина практически не пострадала и отказалась от госпитализации.
Огонь уничтожил 12 квадратных метров жилья — пострадала отделка одной из квартир. А пожар удалось полностью устранить к 18:10 вечера.
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