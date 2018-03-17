20 человек эвакуировали спасатели с пожара в Гусь-Хрустальном

Фото с ресурса izevsk-news.ru Сообщение о пожаре в Гусь-Хрустальном поступило в службу МЧС 17 марта в 17:02. Загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме.

Прибыв на место, спасатели эвакуировали 20 жителей дома, а еще четверых, среди которых были дети пришлось спасть уже из задымленного подъезда.

Хозяйка квартиры, 39-летняя женщина практически не пострадала и отказалась от госпитализации.

Огонь уничтожил 12 квадратных метров жилья — пострадала отделка одной из квартир. А пожар удалось полностью устранить к 18:10 вечера.