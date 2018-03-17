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Один человек погиб при пожаре в квартире на Рублевском шоссе в Москве
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Один человек погиб при пожаре в квартире на Рублевском шоссе в Москве 

ТАСС 13 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"В квартире на втором этаже дома 39, корпус 2 по Рублевскому шоссе произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 5 кв. метров. Возгорание ликвидировано по прибытии. Есть пострадавший", — сказали в ведомстве.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пострадавшего пытались реанимировать, но он скончался.
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