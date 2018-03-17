Один человек погиб при пожаре в квартире на Рублевском шоссе в Москве

"В квартире на втором этаже дома 39, корпус 2 по Рублевскому шоссе произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 5 кв. метров. Возгорание ликвидировано по прибытии. Есть пострадавший", — сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пострадавшего пытались реанимировать, но он скончался.