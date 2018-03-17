Пожарные ликвидирование возгорание ангара на 93-м километре МКАД

Пострадавших в результате происшествия не оказалось.

Пожарные устранили огонь, который возник в ангаре на 93-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в субботу, 17 марта.

— В результате грамотных действий пожарно-спасательных подразделений на 93-м километре МКАД, в строении 14 горение мусора и деревянных паллетов в ангаре ликвидировано, — сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в социальной сети Twitter.

В результате грамотных действий пожарно-спасательных подраделений на 93-м км МКАД стр.14 горение мусора и деревянных палетов в ангаре на площади 200 кв.м. ликвидировано. Пострадавших нет.

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 17 марта 2018 г.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия не оказалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники МЧС потушили загоревшийся автомобиль на проспекте Маршала Жукова