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Пожарные ликвидирование возгорание ангара на 93-м километре МКАД
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Пожарные ликвидирование возгорание ангара на 93-м километре МКАД 

Вечерняя Москва 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Пострадавших в результате происшествия не оказалось.
Пожарные устранили огонь, который возник в ангаре на 93-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в субботу, 17 марта.
— В результате грамотных действий пожарно-спасательных подразделений на 93-м километре МКАД, в строении 14 горение мусора и деревянных паллетов в ангаре ликвидировано, — сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в социальной сети Twitter.
В результате грамотных действий пожарно-спасательных подраделений на 93-м км МКАД стр.14 горение мусора и деревянных палетов в ангаре на площади 200 кв.м. ликвидировано. Пострадавших нет.
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 17 марта 2018 г.
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия не оказалось.
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