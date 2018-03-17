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Движение в сторону московского аэропорта «Внуково» затруднено из‑за ДТП
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Движение в сторону московского аэропорта «Внуково» затруднено из‑за ДТП 

РИАМО 16 часов назад
Фото: РИАМО
На Киевском шоссе в сторону аэропорта «Внуково» в столице сильно затруднено движение транспорта из-за дорожной аварии, сообщается в Telegram-аккаунте воздушной гавани.
«Из-за серьезной аварии на Киевском шоссе движение в сторону аэропорта «Внуково» сильно затруднено. Пожалуйста, выезжайте заранее, используйте для проезда Боровское шоссе или воспользуйтесь «Аэроэкспрессом», — говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс. Пробки», зафиксирована необычно сложная пробка — Киевское шоссе, от МКАД до Картмазова. В пробке длиной 4,8 километра можно потерять 55 минут, что на 51 минуту больше обычного.
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