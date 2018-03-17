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Пожар в Уфе: Огнеборцы 26 человек спасли, есть пострадавший
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Пожар в Уфе: Огнеборцы 26 человек спасли, есть пострадавший 

Новости Рязани 17 часов назад
Фото: Новости Рязани
В Уфе рано утром произошел крупный пожар. На данный момент на месте ЧП работает дознаватель. Причина возгорания устанавливается.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, в Уфе 17 марта в четвертом часу утра загорелось двухэтажное здание. На втором этаже жилого дома, расположенного на улице Электрофикации, произошло возгорание. Приехавшие пожарные эвакуировали 26 человек. Жильцы отказались селиться в чрезвычайном жилищном фонде, их приютили родственники.
Есть один пострадавший, данные уточняются. В тушении пожара в Уфе было задействовано 40 человек пожарных и 13 единиц техники.
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