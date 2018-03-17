Пожар в Уфе: Огнеборцы 26 человек спасли, есть пострадавший

Уфе рано утром произошел крупный пожар. На данный момент на месте ЧП работает дознаватель. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, в Уфе 17 марта в четвертом часу утра загорелось двухэтажное здание. На втором этаже жилого дома, расположенного на улице Электрофикации, произошло возгорание. Приехавшие пожарные эвакуировали 26 человек. Жильцы отказались селиться в чрезвычайном жилищном фонде, их приютили родственники.

Есть один пострадавший, данные уточняются. В тушении пожара в Уфе было задействовано 40 человек пожарных и 13 единиц техники.