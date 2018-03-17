Ещё
За сутки десять жителей Дамаска погибли из-за обстрелов боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За сутки десять жителей Дамаска погибли из-за обстрелов боевиков 

RT на русском 17 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Десять жителей Дамаска погибли за сутки из-за ракетного обстрела боевиками квартала Аббасин. Об этом сообщил начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Так, за прошедшие сутки ракетному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин, в ходе которого погибли 10 мирных жителей, а также есть разрушения», — сказал Евтушенко.
Ранее сообщалось, что более 48 тыс. жителей вышли из сирийской Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.
RT на русском: последние новости
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ вновь обретёт свой исторический облик В Петербурге в результате хлопка газа разрушены стены трёх верхних этажей дома В Минобороны опровергли сообщения о нарушении Ил-76 воздушного пространства Эстонии
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве118
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина254
Путин получил первое поздравление с победой на выборах15
Актер Добронравов госпитализирован33
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине26
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение