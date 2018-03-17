За сутки десять жителей Дамаска погибли из-за обстрелов боевиков

Десять жителей Дамаска погибли за сутки из-за ракетного обстрела боевиками квартала Аббасин. Об этом сообщил начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Так, за прошедшие сутки ракетному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин, в ходе которого погибли 10 мирных жителей, а также есть разрушения», — сказал Евтушенко.

Ранее сообщалось, что более 48 тыс. жителей вышли из сирийской Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз.