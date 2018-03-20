На Сахалине вновь остановили движение поездов из-за возможного схода лавин

В понедельник пригородные поезда отменяли по той же причине.

РИА Новости: последние новости

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту двух километров

В Татарстане столкнулись микроавтобус и автомобиль, два человека погибли