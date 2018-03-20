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На Сахалине вновь остановили движение поездов из-за возможного схода лавин
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На Сахалине вновь остановили движение поездов из-за возможного схода лавин 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мар — РИА Новости. На юге Сахалина во второй раз за неделю остановят движение пригородных поездов из-за высокой опасности схода снежных лавин, сообщает во вторник пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».
"Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об отмене пригородных поездов в связи высокой вероятностью схода лавин. Изменения в расписании будут действовать 21 марта по следующим направлениям: Южно-Сахалинск — Тихая, Тихая — Поронайск", — говорится в сообщении.
В понедельник пригородные поезда отменяли по той же причине.
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