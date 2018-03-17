Жилой дом сгорел утром 17 марта в Вачском районе

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС РФ.

Как отмечается в сообщении, информация о возгорании личного жилого дома, расположенного в селе Федурино, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 06:42.

В результате пожара дом сгорел. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 50 квадратных метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 10 человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что годовалая девочка обгорела на пожаре в Ленинском районе областного центра.