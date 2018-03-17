В Уфе из-за пожара в жилом доме эвакуировали 26 человек

Этой ночью, 17 марта, в Уфе пожар охватил многоквартирный дом. ЧП произошло в 3:15 по улице Электрификации в Советском районе города.

На тушение пожара бросили 40 спасателей, вооружённых 13 единицами техники.

Пожарные, прибыв на место происшествия, обнаружили, что огнём объята квартира на втором этаже двухэтажки. Пожар удалось локализовать через час с небольшим, спустя полтора часа — потушить полностью.

Во время тушения из здания эвакуировали 26 человек

— Для временного размещения эвакуированных выделен штабной автобус 22-го пожарного отряда Уфы. Жители от размещения в чрезвычайном жилищном фонде отказались, находятся у родственников. К сожалению, имеется пострадавший, — сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Причину пожара выяснят дознаватели.

Спасатели просят жителей республики соблюдать меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара немедленно позвонить по номерам 01 или 101.