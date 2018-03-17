Ещё
Еврокомиссия направила €31 млн гуманитарной помощи Латинской Америке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссия направила €31 млн гуманитарной помощи Латинской Америке 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Еврокомиссия предоставила Латинской Америке и Карибам €31 млн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ЕК.
Средства будут направлены на подготовку к возможным природным катаклизмам, таким, как тропические штормы и ураганы.
Решение было принято после ущерба от ураганов «Харви», «Ирма», «Нейт».
Сильнейшим за 12 лет ураганам «Харви» и «Ирма» была присвоена четвертая категория мощности из пяти. Скорость ветра достигла 215 км/ч, без света остались больше 200 тыс. человек. На время урагана авиакомпании отменяли перелеты, школы были закрыты.
Газета.Ru: последние новости
Хорватию затопило из-за ливней 20 тыс. человек эвакуировали на востоке Италии из-за бомбы Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»173
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию10
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам209
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов286
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение