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В частном доме в Чечене взорвался газ
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В частном доме в Чечене взорвался газ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОДИН РЕБЕНОК ПОГИБ, ЕЩЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ВЗРЫВЕ ГАЗА В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ В ЧЕЧНЕ — ИСТОЧНИК
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